تنظيم ندوة توعوية بتعز حول دور الشرطة في حماية أراضي الأوقاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت إدارة شرطة محافظة تعز ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، اليوم، ندوة حول دور رجال الشرطة في توفير الحماية القانونية اللازمة للأوقاف .



وفي اللقاء الذي حضره مدراء أمن المديريات وعدد من مدراء أقسام الشرطة بالمدينة، أكد مدير مكتب الاوقاف والارشاد القاضي خالد البركاني، أن الندوة تعزز العلاقة والتنسيق بين الاوقاف وجهود الشرطة والتعاون المشترك للحفاظ على أراضي الوقف وتوعية رجال الشرطة بالتعامل مع قضايا الاوقاف.

من جهته أكد نائب مدير عام الشرطة العقيد أنيس الشميري، أن قيادة الشرطة تولي ملف الاوقاف أهمية كبيرة ..مشيراً الى انه تم التوجيه لمدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة بالإهتمام والتعاون الكامل مع مكتب الأوقاف في كل الأوامر والمهام التي تهدف للحماية والحفاظ على اراضي وعقارات الوقف بموجب القوانين واللوائح المنظمة.