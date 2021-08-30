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مجلس الجاليات اليمنية في العالم والسعودية يؤكد حصول اليمنيين على لقاح فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نفى المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم والجاليات اليمنية بالمملكة العربية ، ماتناقلته بعض الوسائل الاعلامية حول منع المقيمين اليمنيين في المملكة العربية السعودية من الحصول على لقاحات (كوفيد -19) .

 

واكد بيان صحافي صادر عن المجلس والجالية اليمنية وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، حصول جميع أبناء الجالية اليمنية، مثلهم مثل كافة المقيمين والمواطنين السعوديين، على لقاح كورونا وتم تطعيمهم بالجرعتين بكل يسر وسهولة ودون أي عوائق أو شروط بما فيهم أولئك الذين يحملون هوية زائر والمخالفين.

 

واشار البيان، الى ان المقيمين اليمنيين في المملكة حصلوا على علاج كورونا في جميع المستشفيات منذ بداية جائحة كورونا، وتم علاج من أصيبوا مجاناً على نفقة المملكة العربية السعودية..مثمناً جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم ورعاية صحية لجميع المغتربين اليمنيين.

 

واهاب المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم والجاليات اليمنية بالمملكة العربية السعودية، بوسائل الاعلام المختلفة إلى عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات المغرضة التي يروج لها البعض، واستقاء المعلومات والبيانات والتصاريح من مصادرها الشرعية والمعروفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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