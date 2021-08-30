مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي على قاعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، اليوم ، عن بالغ استنكارها للاعتداء "الإرهابي الجبان" الذي استهدفت به المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج ، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من ضباط وجنود من الجيش وإصابة آخرين.



ودانت الأمانة العامة في بيان صحفي "بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يكشف الوجه البشع لهذه المليشيا واستخفافها بالأرواح البشرية ومساعيها لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستمرارها في نهجها العدواني المقوض لكل دعوات وجهود السلام المبذولة في تحدي سافر لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت، وقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية اليمنية ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها في مجابهة جميع الأعمال الإرهابية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وفي السياق ذاته، دانت الأمانة أيضا بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيا الحوثية على الأراضي السعودية، والتي كان آخرها اطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب " ان المليشيا الحوثية تحاول من خلال هذه الأعمال الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".