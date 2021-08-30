شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يلتقي السفير الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدو شكين .



جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية، والاعتداء الغاشم الذي شنته مليشيات الحوثي الارهابية على قاعدة العند والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

وقال وزير الداخلية "يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن السعى إلى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيات الحوثي واخضاعها للجنوح للسلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث".

من جانبه عبر السفير الروسي عن استنكاره وحزنه لاستشهاد العديد من اليمنيين على أيدي جماعة الحوثي الانقلابية.