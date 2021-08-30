مركز المعلومات يطالب بوقف الإخفاء القسري وملاحقة مرتكبيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، بوقف الإخفاء القسري وملاحقة مرتكبية في اليمن.



وأوضح المركز في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، انه وثق 150 حالة اختطاف وإخفاء قسري بمحافظة تعز منذ الأول من يناير وحتى 30 يوليو العام الجاري، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية منها 137 حالة..مشيراً الى أن الإخفاء القسري أصبح ظاهرة تتزايد كل يوم في اليمن،..لافتا الى تزايد إستخدام الإخفاء القسري كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع.

وطالب المركز بإعطاء ملف الاختفاء القسري في اليمن أولوية خاصة كون هذه الظاهرة في تزايد مستمر يثير القلق الجدي.. مشيراً إلى تقارير المركز والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي عملت في اليمن، وأعطت هذه القضية اهتماماً كبيراً خاصة مع ترسيخ مليشيا الحوثي لمنهج اختطاف المواطنين وليس فقط المعارضين لها بظروف بالغة القسوة، وجعل احتجاز مواطنين في أماكن غير معلومة منهج ابتزاز وممارسة عنف ممنهج ضد فئات محددة من المواطنين.

ودعا المركز إلى ضرورة العمل الدولي الفاعل والسريع وعلى مستوى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم.