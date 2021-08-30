الزبيري: مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 1400 حالة اختفاء قسري في أمانة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة، أن عدد حالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بلغت 1401 حالة اختفاء قسري في أمانة العاصمة صنعاء خلال سبع سنوات.



وقال مدير المكتب فهمي الزبيري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل جرائم اختطاف المواطنين في أمانة العاصمة وتغييبهم في سجون مجهولة وانكار وجودهم مايفاقم معاناة ومآسي أسر وأقارب المخفيين".

وأضاف الزبيري " ان اكثر جرائم الاخفاء القسري للمليشيا زادت في العام 2016 بواقع 282 جريمة بنسبة 20 بالمائة"..مؤكداً أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ماتم رصده بكثير نتيجة امتناع الضحايا عن الادلاء بمعلومات خشية تعرضهم للاختطاف مجددا من قبل المليشيا الانقلابية.

وطالب مدير حقوق الانسان بامانة العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على مليشيا الحوثي، للكشف عن المخفيين قسرياً والتوقف عن ابتزاز اهاليهم واطلاق سراحهم بصورة عاجلة..مشيراً إلى ان اختطاف الاهالي وتغييبهم تعد جريمة بحسب نظام روما الاساسي والقانون الدولي الانساني وجميع الاتفاقيات الدولية.