افتتاح مشروع تحسين منظومة شبكة الكهرباء بمخيم الجفينة للنازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، مشروع تحسين منظومة شبكة الكهرباء بمخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب الذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بكلفة (570)ألف دولار.



ويهدف المشروع الى رفع طاقة الكهرباء التي يزود بها المخيم من 1.2 ميجا وات الى 4.5 ميجا وات.

وشمل المشروع الذي يخدم 11 الف اسرة نازحة في مخيم الجفينة الذي يعتبر اكبر مخيم للنازحين على مستوى الجمهورية اليمنية وواحد من 148 مخيما وتجمعا للنازحين في محافظة مأرب، انشاء شبكة ضغط متوسط بطول (8)كيلو مترات وشبكة ضغط منخفظ بطول (27) كيلو متر و(600)عمود حامل لخطوط نقل الشبكة وتركيب (15)محولا كهربائيا بقدرة (300)كيلوات لكل محول.

و أكد الوكيل مفتاح ،على اهمية انجاز هذا المشروع الذي يمكن النازحين في المخيم من الحصول على كهرباء امنة وبقدرة تشغيلية مناسبة، وحث المواطنين المستفيدين في المخيم بالتعاون مع مؤسسة الكهرباء في الحفاظ على ديمومة هذا المشروع والترشيد في استهلاك الكهرباء.