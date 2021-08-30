مدير عام الصحة بالمهرة يناقش مع بعثة المنتخب الأولمبي الإجراءات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، قيادة بعثة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم لمناقشة الإجراءات الصحية وذلك لضمان مشاركته في التصفيات القادمة.



وناقش اللقاء إمكانية تأمين جرعات لقاح كوفيد-19 لبعثة المنتخب كإجراء احترازي من فيروس كورونا بما يمكنه من إستكمال معسكراته التدريبية خارج اليمن.

وأكد مدير عام مكتب الصحة ، أن المكتب سيقدم كافة التسهيلات الصحية للمنتخب من خلال عدداً من الأجراءات الأحترازية لأستمرار نشاطه الرياضي.

بدورها شكرت قيادة البعثة جهود مكتب الصحة وما يقدمه من إجراءات صحية وإحترازية للبعثة الذي يقيم معسكره التدريبي الأول في محافظة المهرة ، والذي يستعد لنقل معسكره التدريبي الى الممكلة العربية السعودية مما يتطلب إجراءات صحية في هذا الجانب.

حضر اللقاء رئيس أتحاد كرة القدم بمحافظة المهرة الأستاذ الأثنين عمر سويلم.