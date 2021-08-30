لقاء بالمهرة يناقشة أبرز نجاحات السلطة المحلية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

عقد صباح اليوم الاثنين بمدينة الغيضة اللقاء الثالث بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذي ناقش أهم النجاحات والتحديات والدروس المستفادة في العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة والذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة .



وضم اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز برنامج الاستقرار المحلي 19 شخصا يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة .

وتم في اللقاء مناقشة النجاحات والتحديات والدروس المستفادة التي تواجه تكامل المسؤولية الاجتماعية والمساءلة من قبل القطاعين في غياب حكومة وطنية عاملة، ومناقشة قضايا تطوير القطاع الخاص المعلقة التي تحتاج إلى حل .

كما قام المشاركون بشكل تعاوني بإعداد قائمة بالخطوات التالية لحماية التقدم المحرز في العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وكيفية ضمان التعاون المستمر بعد الاجتماعات .

وفي ختام اللقاء أشار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ستكون عوناً لتحقيق أهداف منظمة شركاء اليمن وكل المنظمات الأخرى في تنفيذ المشاريع بالمحافظة ، لافتاً إلى أنه سيتم اصدار قرار بانشاء منتدى المهرة الاقتصادي خلال الأسبوعين القادمين .

وأوضح نيمر أن المنتدى سيكون بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، مبيناً أنه سيساهم في تحقيق الكثير من المشاريع التنموية من خلال رسم الخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة .