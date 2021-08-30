مدير عام شبام: نستعد لاعادة العمل القضائي داخل المديرية بعد توقف طويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - شبام

تفقد مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب صباح اليوم الاثنين في زيارة استطلاعية مبنى محكمة ونيابة شبام الاستثنائية التي توقفت منذوا فترة لأسباب أمنية وغيرها داخل المديرية.



وأكد المدير العام بأن السلطة المحلية ستبذل يصور جهدها لتذليل الصعاب لدى المحكمة وإستئناف العمل فيها لما لها من خدمة المصلحة العامة خاصة وأن السلطة القضائية سندا للسلطة المحلية داخل المديرية.

وأكد المدير العام على جاهزية المبنى التي تحتاج إلى القليل من التأهيل الخفيف الذي يعيد الحياة لمحكمة ونيابة شبام .

هذا وقدم مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب جزيل شكره لوكيل محافظة حضرموت للشئون الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري على دعمه ومساندته للسلطة المحلية بمديرية شبام في مرحلتها الماضية والقادمة.