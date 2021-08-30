الوكيل المسعدي يدشن مشروع تعزيز الصحة المدرسية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل محافظة المهرة المساعد الاستاذ حسين علي المسعدي، اليوم، بمدرسة الرياض لمدينة الغيضة، مشروع تعزيز الصحة المدرسية، الذي تموله و تنفذه مؤسسة العون للتنمية.



ويحتوي المشروع على عدد من المواد الصحية وأدوات نظافة عامة مختلفة و يستهدف 19 مدرسة بمحافظة المهرة، بالتزامن مع تدشين المشروع ذاته في كل من حضرموت ومأرب.

وفي فعالية التدشين، تقدم الوكيل المسعدي بالشكر نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر، محافظ المحافظة، لمؤسسة العون للتنمية نظير تدخلاتها في مختلف المجالات، مشيرا إلى اامشروع يأتي تعزيزاً للصحة المدرسية كونها بيئة عرضة للمخاطر في ظل انتشار الحميات و الأوبئة ووباء كوفيد 19.

من جانبه الاستاذ أوضح مدير عام مكتب التربية و التعليم بالمحافظة، الأستاذ سمير مبخوت هراش بان العون هي المؤسسة المحلية الوحيدة، التي أقامت شراكة فعلية مع المكتب، عبر تدخلاتها وبرامجها ومنها دمج التكنلوجيا بالتعليم سابقاً، ومشروع تعزيز الصحة المدرسية الذي يستهدف مدارس مختلفة بالمحافظة، داعياً المؤسسات والمنظمات المحلية و الأجنبية، بأن تحذو حذو طريق العون للتنمية حيث أن المهرة تستقبل وتستوعب طلاباً نازحين، من مناطق الصراعات و الحروب وأصبحت وجهة لهم لما تتمتع به من الأمن و الأمان.

بدوره قال، مدير عام مكتب الصحة و السكان الدكتور عوض مبارك سعد أن المشاركة المستمرة مؤسسة العون لها بصمة في المجال الصحي من خلال تنفيذ عدد من المخيمات الصحية التخصصية، متمنياً ديمومتها و أستمرار تدخلها مستقبلاً.