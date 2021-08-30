تنفيذية إنتقالي عمد تعقد إجتماعها الدوري  لشهر أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - وادي عمد

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية عمد بمحافظة حضرموت صباح اليوم الاثنين إجتماعها الدوري لشهر أغسطس وذلك في مقر الهيئة بالمديرية .



وفي مستهل الإجتماع رحب الأستاذ ربيع عبد الله بن شملان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية بالحاضرين شاكراً لهم تلبية الدعوة.

وقد كرست الهيئة التنفيذية اجتماعها لمناقشة عدد من المواضيع الهامة ومن ابرزها

مناقشة المحضر السابق واقراره.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس القيادة عبد الله الضريبي ادانت الهيئة التنفيذية الهجمات الصاروخية الحوثية على معسكر قاعدة العند الجوية التي خلفت كثير من الشهداء والجرحى.

وتم في الاجتماع مناقشة أخر مستجدات الأوضاع والتحديات على مستوى المديرية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام.

كما باركت الهيئة التنفيذية الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي الذي دعا له الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الذي يهدف إلى توحيد الصف الجنوبي وحماية و الحفاظ على المكاسب المحققة لمواجهة كافة التحديات والمؤمرات التي تحاك لإستهداف الجنوب ارضاً وشعباً ووتاريخاً وهوية.

وكانت الهيئة قد استعرضت جملة من التقارير المتعلقة بعمل وأنشطة وبرامج الهيئة التنفيذية وكذا الاستعداد والتهيئة والحشد للوقفة التي من المزمع إقامتها في حاضرة الوادي سيئون بمناسبة يوم الجيش الجنوبي والترتيب الجيد لاحياء تلك الفعالية.

واختتمت الهيئة التنفيذية اجتماعهابطرح الحلول والمعالجات التي من شأنها الارتقاء بعمل القيادة وتفعيل نشاطها بصورة أفضل.