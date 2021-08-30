محافظ شبوة يشيد بمستوى الإنجاز في مشروع منتجع قنا السياحي

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، الاثنين، بمستوى الإنجاز في مشروع منتجع قنا السياحي بالشريط الساحلي بمديرية رضوم جنوبي اليمن.



وأشار المحافظ بن عديو -خلال تفقده سير العمل بالمشروع-، إلى المزايا الطبيعية للمشروع وقربه من المزارات التاريخية المعروفة والتي تمثل قبلة الزوار والسياح.



وأكد أن المنتجع يعد مشروعا سياحيا هاما، وسيخدم المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة كونه يقام على واحد من أجمل الشواطئ في بلادنا وسيشكل عامل جذب للسياحة الداخلية.





وأعرب محافظ شبوة عن سعادته بسرعة الإنجاز فيه، وتطلع لاستكمال ما تبقى من مكوناته الأساسية والتحتية في أقرب وقت.



ويضم المنتجع الذي يقام بالقرب من قلعة حصن الغراب التاريخية العديد من الشاليهات الفردية والزوجية ومساحات ومتنفسات خضراء وملاعب متنوعة وهيبرات لتسوق.