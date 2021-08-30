اختتام الدورة الثانية من مشروع التمكين الإقتصادي لذوي الإعاقة بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، اليوم، برنامج الدورة الثانية من مشروع التمكين الإقتصادي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بمديرية حبان بتمويل من الحاج عبدالجبار هائل.



واستهدفت الدورة على مدى شهر، تمكين عشر أسر من ذوي الإعاقة اكتساب الحرف اليدوية.

وفي اختتام الدورة نوه مدير عام الصندوق شاكر بارحمة، بالاهداف العامة للمشروع..مؤكدا على دورها في تمكين الاسر من ادارة الانشطة الاقتصادية المناسبة لقدراتهن وتأمين مصادر دخل لهن.