شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يبحث مع السفير الصيني التعاون الثنائي في المجال الامني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الامني.



واشاد وزير الداخلية بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين..منوهاً بالدعم الصيني في المجال السياسي للشرعية اليمنية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وخاصة القرار ٢٢١٦ والمتمثل بالمرجعيات الثلاث والتي ترفضها مليشيات الحوثي الإرهابية وتواصل إرهابها في قصف المدنيين والمناطق الاهلة بالسكان والنازحين والتي كان اخرها القصف الارهابي في منطقة العند والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى..داعياً المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغط على مليشيات الحوثي للجنوح للسلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث.

من جانبه، ثمن السفير الصيني جهود وزير الداخلية التي يبذلها في تثبيت الأمن والاستقرار..مؤكداً موقف بلاده الداعم لامن واستقرار ووحدة اليمن..مجدداً وقوف الصين الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيراً الى اهمية تطبيق إتفاق الرياض لما له من مصلحة في استقرار اليمن وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.