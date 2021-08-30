شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا في جامعة إب بتهمة نشر وثائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

أقدمت جماعة الحوثي على اختطاف أكاديمي يعمل في جامعة إب (وسط البلاد)، في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة بمختلف المديريات.



وقالت مصادر أكاديمية إن مليشيا الحوثي اختطفت د. بلال الميتمي، والذي يعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة إب.

ووفق المصادر فإن الميتمي مختطف في سجون المليشيا منذ أكثر من عشرة أيام.

وأوضحت المصادر أن إدارة الجامعة تقف خلف عملية الاختطاف إذ أنها تتهمه بتشويه سمعة الجامعة وتسريب وثائق لناشطين والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي