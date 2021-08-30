أحزاب التحالف الوطني تدين الهجوم على قاعدة العند الجوية وتطالب بالاصطفاف لهزيمة الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أدانت أحزاب التحالف الوطني والمكونات السياسية، ما وصفته بـ "العمل الغادر والجبان"، الذي طال قاعدة العند أمس الأحد، وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، وطالبت قيادة الشرعية والتحالف بتوفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات، وصرف مرتبات الجنود والتحرك بجدية لمواجهة الحوثيين وكسرهم عسكرياً.



وذكرت الأحزاب في بيان لها، أن "هذا الفعل الإجرامي يأتي في وقت تشهد فيه جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة ترحيباً ومصداقية من طرف الحكومة الشرعية، مما يؤكد أن الجماعة الحوثية هي الطرف الذي لا يؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب".

وتابعت "أن كل ما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية من تصعيد في كافة الجبهات إنما هدفه الواضح والمكشوف هو مد نفوذ إيران في المنطقة".

وحذر التحالف الوطني من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجوم الحوثي في مختلف جبهات القتال، داعياً كافة التكوينات الوطنية إلى إدراك حقيقة وحجم الخطر الحوثي المستهدف للجميع بلا استثناء .

وطالب التحالف الوطني قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بتوفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات، وصرف مرتبات الجنود المرابطين فيها والتحرك بجدية لمواجهة الهجمات الحوثية وكسرهم عسكرياً وهزيمتهم باعتبار ذلك يمثل الخطوة الأولى للسلام.

وشدد التحالف الوطني على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والأمني والسياسي وفقاً لما نصت عليه بنوده بصوره عاجله دونما تأخير وعودة الحكومة ومجلس النواب وكافة المؤسسات إلى العاصمة عدن، وتوجيه كافة القوى العسكرية المناهضة للتمرد الحوثي باتجاه المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي