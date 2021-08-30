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وكيل المهرة يدشن مشروع تعزيز الصحة المدرسية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل المهرة يدشن مشروع تعزيز الصحة المدرسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

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دشن وكيل محافظة المهرة المساعد حسين المسعدي، اليوم، مشروع تعزيز الصحة المدرسية الذي تموله و تنفذه مؤسسة العون للتنمية.

 

ويحتوي المشروع، على عدد من المواد الصحية وأدوات نظافة عامة مختلفة و يستهدف 19 مدرسة بمحافظة المهرة، بالتزامن مع تدشين المشروع ذاته في كلاً من محافظتي حضرموت ومأرب.

 

وثمن الوكيل المسعدي، تدخلات مؤسسة العون للتنمية في مختلف المجالات..مؤكداً ان هذا المشروع يأتي تعزيزاً للصحة المدرسية في ظل انتشار الحميات و الأوبئة وجائحة (كوفيد- 19).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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