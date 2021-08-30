شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 23 عنصراً حوثياً بنيران أبطال الجيش والمقاومة في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 23 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعهم، اليوم، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



واوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 23 عنصراً من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بنيران أبطال الجيش إلى جانب عدد من الجرحى.. مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأشار المصدر، الى أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.