باسليم يطلع على مشاريع تربوية تنفذها المنظمة الدولية للهجرة بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، اليوم، على المشاريع التي تنفذها منظمة الدولية للهجرة في محافظة عدن الممولة من مركز الملك سلمان للاغاثة و الأعمال الانسانية.



وتشمل المشاريع، أعمال توسعة وتأثيت فصول دراسية في مدارس بئر فضل، ونور الدين قاسم بمديرية المنصورة، و اللحوم بمديرية دار سعد، و باصهيب بمديرية التواهي في محافظة عدن، وذلك ضمن مشاريع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في قطاع التربية والتعليم والتي تشمل ايضاً بناء وتأثيث فصول اضافية في 5 مدارس بمحافظة لحج، و 5 مدارس بمحافظة حضرموت، بهدف تخفيف ازدحام الطلاب في الفصول الدراسية وتوفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية.

وأشاد الدكتور باسليم، بالدعم المستمر من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية في تطوير العملية التعليمية..مشيراً الى ان الوزارة بصدد مناقشة امكانية تنفيذ المانحين لمشاريع جديدة للعام الدراسي القادم.