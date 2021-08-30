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محافظ شبوة يشيد بمستوى الانجاز في مشروع منتجع قنا السياحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

اشاد محافظ شبوة محمد بن عديو، بمستوى الانجاز في مشروع منتجع قنا السياحي بالشريط الساحلي بمديرية رضوم.

 

واشار المحافظ بن عديو خلال تفقده، اليوم، سير العمل بالمشروع، الى المزايا الطبيعية للمشروع وقربه من المزارات التاريخية المعروفة والتي تمثل قبلة الزوار والسياح..مثمناً مبادرة شركة برايد المنفذة لمشروع قنا السياحي والريادي بالشريط الساحلي..معرباً عن تطلعه لاستكمال ماتبقى من مكوناته الاساسية والتحتية في اقرب وقت.

 

ويضم المنتجع الذي يقام بالقرب من قلعة حصن الغراب التاريخية العديد من الشاليهات الفردية والزوجية ومساحات ومتنفسات خضراء وملاعب متنوعة وهيبرات لتسوق .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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