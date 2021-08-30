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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وسجلت الاصابات الجديدة في حضرموت 19،عدن15، مارب8، شبوة2، تعز1.

 

وأعلنت اللجنة عبر حسابها على تويتر عن 8 حالات وفاة، في حضرموت 6، شبوة 1، لحج1 .

 

بموجب اعلان لجنة الطوارئ، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 7829 اصابة، منها 1469 حالة وفاة و 4813 حالات تعاف

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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