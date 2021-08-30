كهرباء عدن تطالب بتوفير وقود إسعافي لمحطات التوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

طالبت المؤسسة العامة للكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، الرئاسة والحكومة، بسرعة توفير وقود إسعافي لمحطات التوليد، محذرة من خروج باقي المحطات عن الخدمة بسبب نفاد الديزل.



وأكدت المؤسسة، في بلاغ نشره مركزها الإعلامي، أن الكميات المتبقية من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن، تكفي لمدة يومين فقط، الأمر الذي سيفاقم ارتفاع ساعات انقطاعات التيار ودخول مدينة عدن في ظلام دامس.

وحذرت المؤسسة، من أن نفاد الوقود يهدد بخروج كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل، والتي تشكل أكثر من 80% في توليد الكهرباء بعدن، والإبقاء على محطتي المنصورة والحسوة اللتين تعملان بالمازوت.

وطالبت كهرباء عدن بضرورة توفير كميات كافية من مادة الديزل إلى حين وصول الدفعة الرابعة من المنحة السعودية، وذلك حفاظاً على استمرار توليد المحطات.

وعبرت المؤسسة عن بالغ أسفها للمواطنين جراء ارتفاع ساعات الانقطاعات بسبب نفاد الوقود