مليشيا الحوثي تقتحم أكبر مساجد السلفيين في ذمار وتستولي عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ ذمار

اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أحد أكبر المساجد والمراكز الشرعية التابعة للسلفيين في مدينة ذمار عاصمة المحافظة، وقامت بطرد الطلاب والقائمين عليه وصادرت كافة محتوياته.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين يقودهم المدعو "أحمد عبدالله الشرفي" المنتحل لصفة مدير أمن ذمار اقتحموا مسجد ومركز "أرض الجنتين" الواقع في منطقة باب الفلاك شرقي مدينة ذمار، والذي يتبع السلفيين بمدينة معبر.

وتابعت المصادر، أن المليشيات قامت بطرد كافة الطلاب والقائمين عليه، ونهبت كافة محتوياته من وغيرها، واستبدلت الطلاب والقائمين بآخرين من الموالين لها.

وطبقاً للمصادر، فإن المركز والمسجد يقوده الشيخ "أحمد الريمي" ويتبع مركز السلفيين بمدينة معبر التابع للشيخ السلفي "محمد الإمام" الذي وقع إتفاقيات مع مليشيات الحوثي، تضمنت ضرورة الحماية والتنسيق الأمني المتبادل، لتطعن المليشيات بالاتفاق كعادتها.

مصادر سلفية أكدت لـ خبر"، أن السلفيين تخلوا عن الشيخ" محمد الإمام" وأتباعه بسبب الإتفاق الذي وُقع بينه وبين جماعة الحوثي الإرهابية، وأن مركز معبر لا يمثلهم بعد ذلك الإتفاق، مشيراً إلى أن المليشيات بدأت بالسيطرة على مراكز السلفيين الرافضين لجماعة" محمد الإمام"، لتتحول إلى مراكز السلفيين المتفقة معهم.

وسبق أن اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من مراكز السلفيين ومساجدهم في محافظة ذمار، وطردت الطلاب والقائمين عليها، وأستبدلت بموالين لها، إلا أن هذا المركز والمسجد يعد من أكبر مساجد السلفيين في المحافظة من حيث السعة والبناء، والذي تجاوزت تكلفة بنائه أكثر من 300 مليون ريال يمني