التحالف الوطني للاحزاب يدعو إلى إدراك حقيقة وحجم الخطر الحوثي المستهدف للجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية، كافة التكوينات الوطنية إلى إدراك حقيقة وحجم الخطر الحوثي المستهدف للجميع بلا استثناء.. معبراً عن ادانته للعمل الغادر والجبان، الذي طال قاعدة العند الجوية وذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.



وقال التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبا) "يأتي هذا الفعل الاجرامي في وقت تشهد فيه جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة ترحيباً ومصداقية من طرف الحكومة الشرعية، مما يؤكد أن الجماعة الحوثية هي الطرف الذي لا يؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب، وإن كل ما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية من تصعيد في كافة الجبهات إنما هدفه الواضح والمكشوف هو مد نفوذ إيران في المنطقة".

وحذر التحالف الوطني، من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجوم الحوثي في مختلف جبهات القتال..مطالباً قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بتوفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات والتحرك بجدية لمواجهة الهجمات الحوثية وكسرهم عسكرياً وهزيمتهم باعتبار ذلك يمثل الخطوة الاولى للسلام.

وشدد التحالف الوطني، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والامني والسياسي وفقاً لمانصت عليه بنوده بصورة عاجلة دونما تأخير وعودة الحكومة ومجلس النواب وكافة المؤسسات الى العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه كافة القوى العسكرية المناهضة للتمرد الحوثي باتجاه المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها من اجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

ودعا التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية، الامم المتحدة وكافة المنظومة الدولية والمنظمات المعنية والمبعوث الاممي لليمن لاستيعاب طبيعة الحركة الحوثية ونهجها العنيف والمتطرف ودورها وموقعها كاداة ضمن الاستراتيجية الايرانية في المنطقة ، وبانها لا تؤمن بالسلام ولا تحرص عليه كما لن تقبل به او تسعى اليه مادامت تمتلك القوة العسكرية.

وطالب التحالف الوطني، بضبط مسار التحركات الدولية والضغوط في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والقرارات الدولية الخاصة باليمن وعلى وجه الخصوص القرار رقم 2216 وضمان تحققه.