1401 حالة اختفاء قسري على يد الحوثيين في صنعاء خلال 7 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري, إن المليشيات الحوثية تواصل جرائم الاختفاء القسري وتغييب المختطفين في سجون مجهولة وتنكر وجودهم وهو مايفاقم معاناة ومآسي أسر وأقارب المخفيين قسراً في سجونها مشيراً إلى انها جريمة بحسب نظام روما الاساسي والقانون الدولي الانساني وجميع الاتفاقيات الدولية.



وأفاد الزبيري, بأن عدد حالات الاختفاء القسري بلغت 1401 حالة اختفاء قسري في أمانة العاصمة صنعاء, خلال سبع سنوات بحسب وحدة الرصد والتوثيق التابعة للمكتب, تصدر العام 2016 بواقع 282 جريمة بنسبة 20% , لافتاً إلى أن الأرقام والاحصائيات تتجاوز ماتم رصده بكثير, نتيجة امتناع الضحايا من الادلاء بما تعرضوا له بسبب قمع وبطش مليشيات الحوثي.

ودعا مدير حقوق الانسان بأمانة العاصمة في اليوم العالمي للاختفاء القسري, المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على مليشيات الحوثي, الكشف عن المخفيين قسرياً والتوقف عن ابتزاز اهاليهم بمبالغ مالية كبيرة, منوهاً إلى ضرورة الاسراع في مصادقة الحكومة الشرعية ومجلس النواب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري