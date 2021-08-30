شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة ترفد مراكز العزل في عدد من المحافظات باسطوانات اوكسجين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفدت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، مراكز العزل في عدد من المحافظات باسطوانات الاوكسجين بدعم من منظمة الصحة العالمية.



واوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ومن خلال شركائها في منظمة الصحة العالمية عملت على تزويد مركز العزل بمستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت بـ 200 اسطوانة اوكسجين ومركز العزل بمستشفى خليفة بالتربة بمحافظة تعز بـ 100 اسطوانة، ومستشفى ٢٢مايو بمحافظة مأرب بـ 100 اسطوانة..معرباً عن أمله في أن تسهم اسطوانات الاوكسجين في تحسين الخدمة والأداء في مراكز العزل.