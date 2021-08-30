جماعة الحوثي تتراجع عن حافز للمعلمين مولته من الضرائب الباهظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

تراجعت جماعة الحوثي عن صرف حافز للمعلمين الذين يعملون في مناطق سيطرتها وقطعت مرتباتهم منذ سنوات.



وقال أحمد سيف حاشد وهو أحد أعضاء مجلس النواب في تغريدة على تويتر فجر الاثنين إن المليشيا تراجعت عن صرف حافز شهري للمعلمين كان يبلغ 30 ألف ريال.

ووفق أحمد حاشد فإن المليشيا كانت حددت شهر سبتمبر المقبل موعدا لصرف أول حافز للمعلمين مع بدء الموسم الدراسي الجديد، لكنها تراجعت وأخرته إلى يناير المقبل.

ومولت المليشيا صندوقا يسمى دعم المعلم بفرض ضرائب باهظة على الوقود والغ از والاتصالات وعدة بضائع.

ويشرف على الصندوق يحيى الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي الذي استبعد من مجلس إدارة سكشما الحوثي الذي يستلم المساعدات الدولية