شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على قاعدة العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار..داعياً في الوقت ذاته إلى وقف تزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.

وعبر الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن..متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.