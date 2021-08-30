حصيلة رسمية.. استشهاد 30 جنديا وإصابة 106 آخرين بهجوم "العند" أمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن وزير الصحة، قاسم بحيبح، عن استشهاد ثلاثين شخصا وإصابة مائة وستة آخرين بهجوم على قاعدة 'العند' العسكرية في محافظة لحج، في أول حصيلة حكومية.



وذكر بحيبح، في حسابه بتويتر: "أن ثلاثين شهيدا ومائة وستة مصابين، منهم إصابات خطيرة، هم ضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة العند"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات الجنوبية التابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً، محمد النقيب، إن عدد ضحايا القصف الصاروخي على القاعدة بلغ أربعين قتيلا وأكثر من ستين جريحا، حالة بعضهم حرجة، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت القاعدة بثلاثة صواريخ باليستية، بينما كان جنود 'اللواء الثالث صاعقة'، التابع للمجلس الانتقالي، يخضعون لدورة تدريبية في الفنون القتالية داخل القاعدة.

وكانت مليشيا الحوثي شنت هجوما، في يناير 2019، على القاعدة ذاتها، خلال عرض عسكري، ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية وعدد من الجنود.

وقالت مصادر عسكرية إن غالبية ضحايا الهجوم الصاروخي، الذي استهدف معسكرا تدريبيا في قاعدة 'العند'، هم من جنود 'ألوية العمالقة'.

في غضون ذلك، توعّد الرئيس عبدربه منصور هادي مليشيا الحوثي بدفع الثمن غالياً، مقابل هجومهم على قاعدة 'العند'.

ووفق وكالة الأنباء 'سبأ'، فإن هادي أشار إلى أن المعركة مستمرة ضد من وصفهم ببقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، وأنها ستُكلل بالنصر.

وشدد هادي على وزارتي الدفاع والصحة توفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى الهجوم، موجها دعوة ضمنية إلى المجلس الانتقالي بضرورة التوحد في محاربة الحوثيين، وقال إن من يتوقع أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده مليشيا الحوثي فهو واهم