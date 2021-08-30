تنظيم لقاء تحضيري بسيئون لتنفيذ برنامج تدريبي للمهندسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي حضرموت، اليوم ، لقاء تحضيري موسع بالمهندسين في كافة التخصصات الفنية بجميع القطاعات في مديريات وادي حضرموت والصحراء.



واستعرض اللقاء بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، منهجية العمل المستقبلي في إدارة وتخطيط المشاريع ، ووضع الدراسات والتصاميم الخاصة من خلال الاستفادة من أنشطتهم وخبراتهم السابقة لتفادي أي إخفاقات في المشاريع المستقبلية .

وأشار الوكيل الكثيري، إلى أهمية اللقاء للتحضير والإعداد الجيدين للبرنامج الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال ادارة وتخطيط المشاريع..مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتأهيل وتدريب الكوادر في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل.

بدوره اوضح مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي حضرموت المهندس عمر باشدادة، أن البرنامج يشمل ثلاث دورات تدريبية اختصاصية..داعيا الجميع الى الانضباط بالمواعيد المحددة والاستفادة من هذه البرامج التدريبية لتطوير مستوى أدائهم.