مناقشة تنفيذ برنامج تأهيلي لمأموري الضبط القضائي العام والعسكري بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، مع مدير ادارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني، آلية تنفيذ برنامج تأهيلي في مستوى الدبلوم لمأموري الضبط القضائي العام والعسكري بوادي حضرموت والصحراء.



وتطرق اللقاء الذي حضره عميد كلية الحقوق والعلوم الانسانية بجامعة سيئون الدكتور مكسيم السباعي، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات إبراهيم الهدار ، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني، ورئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى القاضي محمد عمرون، ومدير مركز التطور الأكاديمي الدكتور علي بن حدجة، الى جملة من المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها تسهم في تنفيذ البرنامج وتأهيل الشباب والاستفادة من طاقاتهم .

ووجه وكيل المحافظة، عمادة الكلية بالتنسيق مع المختصين والبدء في إعداد منهج البرنامج بمجاليه النظري والعملي وفترته الزمنية..مبديا الاستعداد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح البرنامج واكساب المشاركين الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية.