شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين بشدة الهجوم الحوثي الارهابي على قاعدة العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي الارهابية على قاعدة العند العسكرية والذي أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين بجروح.



وجددت وزارة الخارجية في بيان وفقا لوكالة الانباء البحرينية (بنا) تضامن مملكة البحرين التام مع الجمهورية اليمنية في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية وتحرير المحافظات اليمنية من قبضة الجماعة الحوثية..مؤكدة أن هذه الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية تعكس إصرارها على مواصلة التصعيد العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني..متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.