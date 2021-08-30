شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين الاعتداء الارهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على قاعدة العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة..مجددة موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

كما اكدت الخارجية السعودية، موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه..معبرة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً..متمنية للمصابين الشفاء العاجل.