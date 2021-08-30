شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تبدأ ايقاف تشغيل محطات التوليد والسبب الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #تنويه

تنوه المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد بسبب نفاد وقود الديزل وتأخر وصوله حتى هذه اللحظة للمحطات.

وتناشد قيادة كهرباء عدن جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتزويد محطات الكهرباء، قبل خروج ما تبقى من محطات جراء نفاد الوقود.

وتعبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بالغ أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود.

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