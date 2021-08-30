شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مطار سيئون يضبط مطلوب أمني متهم بقضية قتل ثلاثه اشخاص بساه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ضبط أمن مطار سيئون الدولي مطلوب أمني من مديرية ساه اثناء سفره الى المملكة العربية السعودية عليه أمر احضار قهري على خلفية قضية قتل ثلاثه اشخاص بمديرية ساة عام 2016م.



وتمكن رجال أمن المطار خلال تفتشيهم الروتيني وبيقظتهم العالية تم التعرف على المتهم الذي يدعى ( س. ع. ج) وإلقاء القبض عليه واحالته الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية لينال جزاه العادل.

هذا واشاد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك احمد العوبثاني بالحس الأمني واليقضة العالية التي يتمتع بها ضباط وصف ضباط وجنود أمن المطار على ضبطهم للمتهم وضبط العديد من المهربين والمواد المهربة بمطار سيئون الدولي حاثهم إياهم على بذلهم المزيد لضبط المخالفات.