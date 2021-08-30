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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الدراسة في احد مدارس مديرية سيئون بعد تعنيف ولي أمر للمدير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021
الخليج 365 - سيئون
افادت مصادر محلية بمديرية سيئون بحضرموت تعليق الدراسة في احد مدارس التعليم الاساسي بالمديرية.
وقالت مصادر إنه تم الاعتداء بالضرب على مدير مدرسة مريمة بمديرية سيئون من قبل احد اولياء الامور وتتم عقبها رفع محظر لادارة التربية التعليم وادارة الامن بالمديرية بالواقعة.
وحتى اتخاذ قرار بمعاقبة المعتدي ورد الاعتبار للمدير والمدرسة اتخذت ادارة المدرسة قرارا بتعليق الدراسة فيها متوجهة للجهات ذات الاختصاص لمتابعة القضية