وقالت مصادر إنه تم الاعتداء بالضرب على مدير مدرسة مريمة بمديرية سيئون من قبل احد اولياء الامور وتتم عقبها رفع محظر لادارة التربية التعليم وادارة الامن بالمديرية بالواقعة.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الدراسة في احد مدارس مديرية سيئون بعد تعنيف ولي أمر للمدير والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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