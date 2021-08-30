الأوقاف تضع معايير لنقل وتفويج المعتمرين والحجاج اليمنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

وضعت وزارة الأوقاف والارشاد اليمنية معايير جديدة لنقل وتفويج المعتمرين والحجاج اليمنيين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في أوساط المعتمرين.



وقال مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، خلال لقائه رئيس هيئة النقل علي محروق في مدينة عدن الأحد، إنه يجب أن تكون باصات نقل المعتمرين والحجاج مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وأحدث الموديلات، مع الالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من كوفيد-19، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وناقش اللقاء إمكانية إشراك هيئة النقل في جميع مراحل عملية التفويج منذ انطلاق الحجاج والمعتمرين من محافظاتهم إلى حين العودة بما في ذلك النقل بين المشاعر المقدسة.

وأكد الاجتماع على أهمية متابعة وتقييم شركات النقل بشكل مستمر ومنح التراخيص لمن تقدم خدماتها بامتياز، وترتيب ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.