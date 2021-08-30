شباب مودية يعاودون منع مرور الشاحنات المحملة بالاسماك والفواكة بالخط الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

الخليج 365 - أبين

نفذ شباب مودية الاحد، وقفة احتجاجية تلاها قطع الخط العام في المدخل الغربي للمديرية في عملية احتجاج على تدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية وسياسة التجويع وانهيار صرف العملة وغلاء الاسعار وانقطاع صرف المرتبات لثمانية اشهر.



وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة ( 15يوم ) بين شباب مودية وادارة امن ابين دون تنفيذ شروط الشباب المتمثلة بتخفيض الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية للناس.

واوقف شباب المديرية مرور شاحنات محملة بالاسماك والفواكة تُصدر للخارج في الخط العام.

وندد المحتجون من شباب المديرية بعمليات تصدير الاسماك لدول الخارج والتي تسببت بموجة ارتفاع جنوني في اسعار الاسماك واستنزاف للثروة السمكية دون مراعاة احتياجات السوق المحلية .

واكد شباب مودية عدم انتمائهم لاي احزاب او كيانات سياسية ، وان ثورتهم ستستمر بالتصعيد حتى تُلبى كافة مطالبهم الشعبية.

وقالوا ان عمليات الاستنزاف هذه للثروة تاتي ضمن مخطط يُمارس على الشعب بهدف تضييق وسائل العيش وترك ابناء الشعب يكتوون بنار الاسعار التي ارتفعت بشكل جنوني في ظل الامتناع عن صرف المرتبات وحرب الخدمات التى اكتوى بنارها ابناء الشعب.

وطالبوا ابناء مديريات ابين الاخرى (احور وزنجبار والوضيع ولودر ومناطق صرة النخعين والعين ومدينة جعار) بنفض غبار الذل وقطع جميع المنافذ وايقاف نهب الثروة التي تُنهب امام اعين الجميع بعيدا عن الحزبية والانتماءات السياسية اسوةً بثوار مودية.