ناطق قوات الانتقالي: نتطلع من التحالف إمدادنا بالأسلحة الحديثة للتعامل مع تهديدات الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناطق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المقدم محمد النقيب: نتطلع من التحالف امدادنا بالأسلحة الحديثة للتعامل مع تهديدات الحوثي.. جاء ذلك عقب استهداف الحوثي لقاعدة العند الجوية .
واضاف النقيب في تحديث متلفز : ان مليشيا الحوثي الانقلابية تؤكد أنها ضد السلام ومستمرة في إراقة الدماء
واردف بالقول: نؤكد لأهالي الشهداء أننا واقفون على أرض صلبة وسوف ننال من مليشيا الحوثي الانقلابية ونقضي عليها
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