شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات الانتقالي: نتطلع من التحالف إمدادنا بالأسلحة الحديثة للتعامل مع تهديدات الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناطق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المقدم محمد النقيب: نتطلع من التحالف امدادنا بالأسلحة الحديثة للتعامل مع تهديدات الحوثي.. جاء ذلك عقب استهداف الحوثي لقاعدة العند الجوية .

واضاف النقيب في تحديث متلفز : ان مليشيا الحوثي الانقلابية تؤكد أنها ضد السلام ومستمرة في إراقة الدماء

واردف بالقول: نؤكد لأهالي الشهداء أننا واقفون على أرض صلبة وسوف ننال من مليشيا الحوثي الانقلابية ونقضي عليها