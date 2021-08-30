شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..سيدة تنجب مولودا استثنائيا بـ رأس هرمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 9 أشهر من الحمل كانت الأم تحلم باليوم الذي تعانق طفلها وترى وجهه، أشهر من الدعاء بأن يأتي سليم معافى ولكن جاء الطفل استثنائيًا في شكله وطبيعته، فقد خلق بـ رأس هرمي وألم مبرح لا يهدأ، كل هذا ويلقبه الناس بـ ابن الشيطان وكائن فضائي.

تكافح "باجينيزا ليبراتا" من رواندا ، للاعتناء بنفسها بعد أن هجرها زوجها وعائلتها بسبب الطفل، فقد أتهمها الأب أنه نتاج شيطاني، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت الأم قد وضعت طفلها في مدينة أخرى بعيد عن قريتها وبعد أن غضب الأب فور رؤيته المولود تركها وحدها في المدينة بلا مال للعودة إلى قريتها، وظلنت عالقة هناك، في النهاية ساعدتها إحدى السيدات لإعادتها وطفلها إلى قريتها.

قالت "باجينيزا" أنها أنجبت العديد من الأطفال الآخرين ولم تواجه أي مشاكل، وأكملت أن الأب أصر على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الطفل ووصفها بأنها الشيطان.

كانت باجينيزا معزولة وغير قادرة على العمل، وتكافح لرعاية نفسها وابنها دون أي دعم طبي من المستشفى، على الجانب الأخر عانت من التعذيب على يد القرويون وسخريتهم من الطفل ووصفوه بأنه وحش.

وأوضحت الأم إنها لا تعرف حتى الحالة التي يعاني منها طفلها، ومع ذلك يبدو أن ابنها يعاني من ألم شديد، وتقول: "ولد هذا الطفل بهذه الطريقة ، يصفه الناس بأنه كائن فضائي بسبب مظهره".

فيما تكافح الأم معه كل يوم ، وتنتقل إلى القرية وتترك أطفالها الآخرين بمفردهم في المدينة ، لتأتي إلى هذه القرية وتطلب المساعدة التي فشلت في العثور عليها.

والآن تطلب المساعدة في اصطحاب الطفل إلى الخارج لأنه غير ممكن في هذا البلد. من فضلك تبرع لإنقاذ حياته.