شكرا لبحثكم عن خبر ”حسناء الحراك الثوري” تهاجم الخونة في خمس محافظات يمنية جنوبية غداة هجوم دام على ”العند” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن الناطق الرسمي للحراك الثوري، المهندسة زينة الغلابي، اليوم الاحد، هجوما حادا على من وصفتهم بالخونة في خمس محافظات يمنية جنوبية غداة هجوم حوثي دام على قاعدة "العند"، خلف عشرات القتلى والجرحى من منتسبي الجيش اليمني.

وقالت في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن ذلك الهجوم الارهابي تزامن مع تشكيل الحوثيين لخلايا إرهابية من بعض النفوس الخائنة، في كلً من لحج وعدن و أبين وشبوة وحضرموت.

وأشارت إلى أن تلك التشكيلات تعمل منذ وقت ليس بالقصير ولدينا ما يؤكد ذلك؛ حد قولها.

ونوهت إلى أنها لم تتفاجأ من الهجوم الغادر من قبل جماعة الحوثي على قاعدة العند والذي خلف العشرات من الشهداء والجرحى، والذي يأتي في ظل تصعيد عسكري متصاعد من قبل مليشيا الحوثي على الأراضي الجنوبية.

وأكدت وقوف الحراك الثوري ضد تلك الجماعة الإرهابية بكل الطرق المتاحة.‎

وسقط أكثر من 100 قتيل وجريح في صفوف الجيش اليمني، اليوم الأحد، بقصف صاروخي حوثي استهدف قاعد العند الجوية بمحافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية إن القصف الصاروخي استهدف معسكر تدريبي تابع للواء الثالث داخل قاعدة العند خلال طابور الصباح.

ويأتي ذلك الاستهداف على الرغم من التحركات الدولية المتواصلة لإيقاف الحرب في اليمن.