شكرا لبحثكم عن خبر حيلة ذكية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة.. لن تخطر في بالك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يرتدي معظم الأشخاص أحذيتهم لساعات طويلة، الأمر الذي يُسبب ظهور روائح كريهة في الأحذية في أغلب الأحيان، ويجهل الكثيرون كيفية التخلص من هذه الروائح.

ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال طرق بسيطة لإزالة الروائح الكريهة من الأحذية:

1. تبريد الحذاء.

– وضع الحذاء ذي الرائحة الكريهة في كيس بلاستيكي.

– إدخال الحذاء المغلف في الفريزر وتركه لمدة ليلة كاملة.

– ترك الجليد يذوب بشكل طبيعي في اليوم التالي تحت أشعة الشمس للحصول على نتائج أفضل.

2. قشور الحمضيات.

– وضع قشور البرتقال الطازج، أو الليمون، أو الجريب فروت، أو الليمون المجفف في الأحذية ذات الرائحة السيئة.

– ترك القشور في الحذاء لليلة كاملة، لأن قشور الحمضيات الطازجة لها رائحة نفاذة بسبب زيوتها الأساسية.

– إزالة القشور قبل استخدام الحذاء من جديد.

3. صودا الخبز.

– وضع كيسين من صودا الخبز داخل الأحذية ذات الرائحة السيئة، بحيث يمكن لهما امتصاص الرائحة الكريهة.

– ترك الأكياس في الأحذية حتى تزول رائحة الحذاء تماماً.

– يمكن تغليف كمية من صودا الخبز بقطعة قماش وربط الأطراف بشريط مطاطي، وتركه في الأحذية للتخلص من رائحتها.