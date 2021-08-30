صدور تحذير أمني هام في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - المركز التنفيذي للتعامل مع الإلغام يصدر تنبيه هام لسكان عدن

خاص - عدن

قال المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام - عدن أن فرقه المختصة بمشاركة فريق خبراء منظمة هيلو ترست ستقوم اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠م بإتلاف كميات من المتفجرات والقذائف المتنوعة التالفة والخطيرة.

وأشار البيان الصادر عن المركز أن عملية تفجير ستكون بتوقيت ما بين 11- 12 ظهراً حيث سيتم تفجير بمسافة تبعد ٤ كيلو متر من شمال شرق نقطة العلم شرقي عدن.

ونوه المركز بإن عدد الانفجارات سيكون تفجير واحد فقط، مضيفاً بالتنويه لإهالي عدن والمناطق القريبة من موقع التفجير بعدم القلق والانزعاج.