شكرا لبحثكم عن خبر العميد الوالي يطمئن على جرحى حادثة العند الإرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / المركز الإعلامي

تفقد العميد محسن الوالي قائد قوات الأحزمة الأمنية يرافقه العقيد اكرم ابو البراء قائد اللواء الاول "أ"عمالقة عصر اليوم احوال جرحى حادثة قاعدة العند الجوية من منتسبي اللواء الثالث عمالقة الذين يتلقون العلاج في عدد من مشافي العاصمة عدن بعد عملية الاستهداف الحوثية الجبانة .

وخلال الزيارة التفقدية نقل الوالي للجرحى تحيات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ،وقائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي متمنيا لهم الشفاء العاجل ،مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي وكذا قيادة ألوية العمالقة تولي علاجهم أولوية قصوى وقد وجهوا الجهات المختصة متابعة حالتهم وتوفير الرعاية الصحية وعلاجهم سواء في الداخل أو نقل الحالات الحرجة للخارج .

واستمع الوالي من القائمين على علاجهم على حالتهم الصحية ونوع الإصابات التي تعرضوا لها ،حاثا إياهم إلى مضاعفة الجهود في تقديم مايلزم لعلاجهم .

موضحا بأن مثل هذه الجرائم الذي ترتكبها المليشيات الحوثية لن تثنينا في محاربة هذه الجماعة الإرهابية التي دأبت على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، ولن يعم الأمن والسلام في المنطقة إلا باالقضاء عليها وعلى أفكارها الضالة .

من جانبهم عبروا الجرحى عن سعادتهم بزيارة الوالي وأبو البراء والذي اعتبروها لفتة إنسانية .

وكانت المليشيات الحوثية قد اطلقت عدة صواريخ بالستية على تجمع لجنود اللواء الثالث عمالقة في قاعدة العند الجوية صباح اليوم الاحد، ارتقى على اثر ذلك العمل الإرهابي الجبان عدد من الشهداء فيما سقط عدد من الجرحى وتم نقلهم الى المشافي لتلقي العلاج.

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