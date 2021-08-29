شكرا لبحثكم عن خبر إلغاء شامل لقرار توقيف العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر متعددة، إن السلطات السعودية، أقرت إلغاء شامل لإنهاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر، أن هذه القرار السعودي، يأتي استجابة من السلطات السعودية لدعوات الحكومة الشرعية، بشأن معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.

وأشارت إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة في جنوبي المملكة بدأت التواصل مع العديد من المغتربين اليمنيين من أجل العودة إلى أعمالهم.

ولم يصدر أي قرار رسمي من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية بشأن عودة جميع العمالة اليمنية إلى أعمالهم في المناطق الجنوبية بالمملكة حتى اللحظة.

وكان نائب وزير المغتربين اليمنيين، الدكتور محمد العديل، أعلن عودة الكادر الصحي (من اليمنيين) في جميع مستشفيات المملكة وعودة أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب المملكة العربية السعودية إلى أعمالهم.