شاهد .. عفافيش الجيل الثاني يظهرون في صورة جماعية لاول مرة منذ مدة طويلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر رجال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الثلاثة، اليوم الاحد، في أول لقاء منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

ونشر يحي محمد عبدالله صالح، على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليها " المشهد اليمني "، صورة تجمعه باحمد علي عبدالله صالح، وشقيقة عمار محمد عبدالله صالح؛ كأول لقاء منذ 2015.

وأثار اللقاء تفاعل واسع في الدقائق الأولى من قبل عشرات النشطاء؛ الذين اعتبروه ذات دلالات سياسية.

ويطلق باحثين ومحللين وصف رجال صالح على كل من عمل معه أثناء توليه رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً، ومن بينهم نجله أحمد، ونجلي شقيقه يحي وعمار.