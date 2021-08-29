مفتاح يناقش تعزيز صمود أبناء مديرية العبدية بوجه الحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع قيادة السلطة المحلية بمديرية العبدية الواقعة جنوب غرب مأرب برئاسة مدير عام المديرية أحمد الثابتي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز صمود أبناء هذه المديرية في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وخرج اللقاء بآلية تتضمن تعزيز الخدمات التعليمية والصحية في المديرية، وإصلاح الطرق لتسهيل وصول الاحتياجات من السلع والبضائع والمشتقات النفطية والغازية إلى المديرية.

وأشاد الوكيل مفتاح، بالموقف الوطني القوي والصلب لأبناء مديرية العبدية الرافض لانقلاب مليشيا الحوثي منذ الوهلة الأولى ووقوفهم صفا واحدا بوجه المليشيا للدفاع عن مديريتهم وقراهم ومنازلهم وكرامتهم وأعراضهم، وكذا تقديمهم الشهداء والجرحى واجتراح الملاحم البطولية في مواقع الشرف والبطولة إلى جانب اخوانهم في الجيش الوطني لصد زحوفات مليشيا الحوثي لاحتلال المديرية ونشر الخراب والدمار فيها والتنكيل بأبنائها.

وأكد أن جبهة العبدية كانت واحدة من الجبهات القوية التي لقنت مليشيا الحوثي دورسا قاسية وحطمت كل أحلامها وآمالها في استسلام المديرية للمليشيا .. منوها بمكانة قبائل المديرية اليمنية الأصيلة التي لا تقبل الذل والهوان أو العيش تحت سلطة مليشيا، وولائها للوطن والجمهورية والشرعية والعيش تحت مظلة الدولة.