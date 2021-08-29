رئيس الوزراء يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد، والتي استهدفت قاعدة العند وذهب ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.



ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة اللواء احمد تركي، وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية، ببذل كل الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى واستنفار كل الطاقات وتحويل الحالات الحرجة الى العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستقدم كل الرعاية لأسر الشهداء والعناية اللازمة بالجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.

وقدم الدكتور معين عبدالملك، العزاء لكل اسر الضباط والصف والجنود الذين استشهدوا في هذه العملية الإرهابية الجبانة، وقال ان " دمائهم لن تذهب هدرا وسيتم الانتصار لها بالقضاء على المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا الذي تمادى في سفك الدماء وسيدفع الثمن جراء ذلك عاجلا غير آجل".

وأكد رئيس الوزراء ان هذه العملية الحوثية الغادرة تشير الى الخطر الوجودي لهذه المليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه الى أقصاه، واهمية تكاتف الجهود من اجل استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. لافتا الى ان الجميع امام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شانه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ لحج، الى تقرير أولى حول العملية الإرهابية التي استهدفت قاعدة العند واحصائيات حول عدد الضحايا حتى الان، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى، مشيرا الى التنسيق القائم مع وزارة الصحة العامة والسكان لتكثيف الجهود في المستشفيات والمراكز لاستقبال وعلاج الجرحى.