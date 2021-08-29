هيئة رئاسة مجلس النواب تدين القصف الحوثي الآثم لقاعدة العند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب، القصف الإجرامي الآثم، الذي نفذته مليشيا الحوثي الباغية على قاعدة العند الجوية العسكرية، بثلاثة صواريخ باليستية، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.



وجاء في بيان للهيئة " ندين بأشد العبارات استمرار مليشيات الحوثي في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني ومنشآته المدنية والعسكرية، والتي تمثل انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها".

وقالت " إن هذا القصف الإجرامي هو الرد الواضح والأسلوب المتكرر لمليشيا الحوثي الإرهابية على خيار السلام الذي رفضته وترفضه دوماً، ويعد دليلًا على استهتار الحوثيين بكافة القوانين والأعراف الدولية ويؤكد بصورة منقطعة النظير عدم جدية المليشيا في السلام، وانها مشروع موت وحرب وإرهاب وعدوان واحد على اليمن والمملكة وشعوب المنطقة".

وأضاف البيان " إننا في هيئة رئاسة مجلس النواب، نحمل تلك العصابة الحوثية الباغية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المتكرر بحق الشعب اليمني في القطاعات المدنية والعسكرية، وإن هذه الاعتداءات لن تزيد الشعب اليمني وقوات الجيش الا ثباتاً واصراراً في تحقيق حلم التحرر من السطوة الامامية الكهنوتية المليشاوية المتخلفة".

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، والدول دائمة العضوية، وبرلمانات العالم ومنظمات حقوق الأنسان والمنظمات ذات العلاقة الى اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة وواضحة نحو العصابة الحوثية الارهابية، وممارسة المسؤولية الإنسانية، في شجب وإدانة وإيقاف عدوان هذه المليشيا المدعومة إيرانيًا، ضد الشعب اليمني.